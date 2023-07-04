بدر بانون يكشف طبيعة علاقة مدرب المغرب مع اللاعبين

كشف نجم نادي قطر القطري ومنتخب المغرب الأول لكرة القدم بدر بانون عن مستقبله الكروي خلال الموسم المقبل، وعلاقته مع وليد الركراكي المدير الفني لـ"أسود الأطلس" الذي منحه فرصة المشاركة في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس العالم.

وقال بانون لـ"الإمارات اليوم": "بالنسبة لمستقبلي الموسم القادم، فأنا مستمر مع نادي قطر الذي يجمعني به عقد احترافي يتواصل لموسمين قادمين، أنا مرتاح في الفريق مع مجلس إدارة محترف ومدير فني كبير من قيمة يوسف السفري".

وأضاف مدافع منتخب المغرب: "لدينا مجموعة جيدة قادرة على تحقيق الألقاب في الفترة المقبلة، هدفنا هو أن يكون الموسم المقبل أفضل من الماضي، وأن نحقق كل الأهداف المسطرة، لأننا فريق متكامل ولدينا جميع الإمكانيات لتحقيق ذلك".

وعن علاقته بوليد الركراكي، قال بانون: "لايُمكن أن أصف لك علاقتي بهذا المدرب الذي يُعتبر صديق ومدرب وإنسان منحني فرصة كبيرة مع المنتخب الأول والمشاركة في المونديال الأخير، لأكون جزءاً من ذلك الإنجار التاريخي".

وواصل: "الركراكي منحني فرصة كبيرة وأنا ممتن له كثيرا، كما أنه مدرب يُحسن التعامل مع اللاعبين وقريب منهم بشكل كبير، أتمنى أن أكون عند حسن ظنه رفقة طاقمه الفني في الفترة القادمة، وأنا لاعب طموح أتطلع كل للأفضل".

وكان بدر بانون قد مر بفترة صعبة بعد تعرضه للالتهاب على مستوى عضلة القلب، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ليبتعد عن الملاعب فترة طويلة، قبل أن يعود من جديد ويستعيد توهجه، علماً أنه من بين أبرز نادي قطر القطري في الوقت الحالي.