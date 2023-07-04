المشاكل تتوالى على نيمار.. مشاجرة في ملهي ليلي

توالت الأزمات على النجم البرازيلي نيمار جونيور بعدما دخل في مشاجرة أثناء وجوده في ملهى ليلي في البرازيل بعدما كان قد تم فرض غرامة عليه بأكثر من 3 ملايين دولار ما يعادل 16 مليون ريال برازيلي.

وذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن النجم نيمار جونيور يواجه أزمة جديدة عقب دخوله مشاجرة في ملهى ليلي.

نشرت الإذاعة مقطع فيديو لنيمار، وهو يحضر حفلاً غنائياً بملهى ليلي الأحد في ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأشارت إلى أن الحفل شهد مشادة كلامية قوية مع أحد الحاضرين في الملهى من جانب نيمار.

وأضافت أن قوات الأمن تدخلت للفصل بين الطرفين، قبل أن يتطور الأمر للاشتباك بالأيدي بين النجم البرازيلي والشخص الآخر.

وأوضحت أن هذه الواقعة تأتي قبل أسبوع واحد من بداية فترة إعداد باريس سان جيرمان للموسم الجديد.