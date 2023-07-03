مبابي وهالاند في الصدارة.. القيمة السوقية للاعبي الكرة تحقق مستويات تاريخية

واصلت القيمة السوقية للاعبي كرة القدم ارتفاعها في الآونة الأخيرة بعد ظهور العديد من اللاعبين المتميزين من جنسيات مختلفة في بطولات الدوري الأوروبية الكبيرة على مدار السنوات الأخيرة.

وأسفرت هذه الارتفاعات عن أكثر من رقم قياسي تاريخي في بعض هذه الدوريات، وعن أرقام قياسية على مدار تاريخ القيمة السوقية للاعبي كرة القدم، فلم تصبح الأرقام القياسية بحيازة النجوم الكبار القدامى مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وإنما تحولت إلى لاعبين شبان من نجوم الجيل الحالي.

وتحطم الرقم القياسي لأعلى قيمة سوقية لأي لاعب كرة قدم من الدوري الإيطالي فيما لا يزال الرقم صامدا في إسبانيا.

وأشار موقع «ترانسفير ماركت» العالمي لأرقام وإحصائيات اللاعبين والفرق إلى أنه مع التحديثات الجديدة في القيم السوقية للاعبي الدوريات الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، قفز 3 لاعبين إلى مستويات قياسية تاريخية.

ويتصدر النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة أعلى قيمة سوقية للاعبي كرة القدم حاليا بقيمة تبلغ 180 مليون يورو لكل منهما.

وبهذا، أصبح هالاند اللاعب الأعلى قيمة سوقية في تاريخ الدوري الإنجليزي، متجاوزا القيمة القياسية السابقة (160 مليون يورو)، التي حققها الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلنج في 2019 عندما كان لاعبا في مانشستر سيتي.

وفي المقابل، واصل مبابي صدارته لقائمة أعلى لاعبي الدوري الفرنسي من حيث القيمة السوقية علما بأنه يستحوذ على صدارة القائمة على مدار التاريخ من خلال القيمة السوقية التي حققها في 2018 بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وبلغت 200 مليون يورو، وهي القيمة التي تجعله حتى الآن اللاعب صاحب أعلى قيمة سوقية للاعب كرة قدم في التاريخ منذ بدء إصدار هذا التصنيف.

وعلى مستوى تاريخ هذا التصنيف، حقق لاعبان آخران نفس القيمة السوقية الحالية لهالاند ومبابي (180 مليون يورو)؛ وهما ميسي الذي حقق نفس القيمة في 2018 عندما كان لا يزال لاعبا في صفوف برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لدى انتقاله إلى باريس سان جيرمان في 2018.

ومع التقييمات الجديدة في الدوري الإسباني، صعد البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد إلى المركز السادس في قائمة الأعلى قيمة سوقية على مدار التاريخ؛ حيث ارتفعت قيمته السوقية إلى 150 مليون يورو.

ويشترك مع جونيور في هذه القيمة السوقية تاريخيا عدد من اللاعبين هم المصري محمد صلاح (في 2018) والسنغالي ساديو ماني (في 2019) والإنجليزي هاري كين (في 2018) والبلجيكي كيفن دي بروين (في 2018) وحقق اللاعبون الأربعة هذه القيم السوقية مع فرق إنجليزية هي ليفربول وتوتنهام ومانشستر سيتي.

كما يشاركهم نفس القيمة السوقية تاريخيا كل من الفرنسي أنطوان جريزمان (في 2018) والبرازيلي فيليب كوتينيو (في 2018) والبلجيكي إيدن هازارد (في 2018).

وعلى مستوى الدوري الألماني، يمتلك الإنجليزي جادون سانشو القيمة السوقية الأعلى تاريخيا، وتبلغ 130 مليون يورو؛ حيث حققها في 2020 مع بوروسيا دورتموند.

وانتزع النيجيري فيكتور أوسيمين مؤخرا القيمة السوقية القياسية على مدار تاريخ الدوري الإيطالي، وتبلغ 120 مليون يورو، وذلك بعد موسم متميز في صفوف نابولي حقق خلاله لقب الدوري الإيطالي.