راتب ضخم جداً يغري برناردو سيلفا للعب في السعودية.. وهذا موقف اللاعب

كشفت شبكة "فوت ميركاتو" عن تفاصيل مثيرة في العرض الذي تلقاه لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، البرتغالي برناردو سيلفا للعب في الدوري السعودي الصيف الحالي بعدما ارتبط اللاعب طوال الفترة الماضية بالانتقال لبرشلونة الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورفض البرتغالي في الصيف الماضي، الانتقال لباريس سان جيرمان، مفضلا مشروع برشلونة، ولكن مانشستر سيتي رفض السماح له بالرحيل حينها قبل ان يدخل الهلال السعودي على الخط ويغري برناردو سيلفا باللعب في صفوفه مقابل 900 ألف يورو في الأسبوع.

يذكر أن برناردو سيلفا أسهم بشكل مباشر في فوز مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية (دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس اتحاد إنجلترا) ويعتبر من اللاعبين المؤثرين والقطع الأساسية في تركيبة لعب المدرب الإسباني بيب غواردويلا.

موقف اللاعب

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية موقف برناردو سيلفا من العرض السعودي مشيرة إلى أنه سيوافق على الانتقال للهلال بسبب الفارق المادي الكبير بين راتبه الحالي مع مان سيتي وما سيحصل عليه مع الهلال خصوصا أنه يتقاضى 175 ألف يورو مع ماشستر سيتي، مشيرة إلى أن عرض الهلال يتضمن حصول مانشستر سيتي على قرابة 62 مليون يورو مقابل تخليه عن خدمات نجمه البرتغالي.