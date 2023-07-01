انفصال كوادرادو عن «السيدة العجوز»

أعلن يوفنتوس، سابع الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس، رحيل لاعبه الدولي الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو، بعدما دافع عن ألوان الـ«بيانكونيري» ثمانية مواسم.

وكتب يوفنتوس على موقعه على الإنترنت في اليوم الأخير من عقد الدولي الكولومبي البالغ من العمر 35 عاماً: «شكراً لك بانيتا! لقد كانت ثمانية مواسم غنية، مميزة ولا تُنسى».

وانضم كوادرادو الذي يلعب في مدافعاً وجناحاً ولاعباً وسط أيمن، إلى صفوف يوفنتوس في عام 2015 قادماً من تشلسي الإنجليزي، وتوج بـ11 لقباً مع السيدة العجوز بينها خمسة ألقاب في الدوري (2016، 2017، 2018، 2019، 2020) وأربعة في الكأس المحلية (2016، 2017، 2018، 2021).

وعانى كوادرادو المعروف بنشاطه وانطلاقاته السريعة في الجهة اليمنى وتمريراته «المليمترية»، في موسمه الأخير مع يوفنتوس الذي يعلق آمالاً على مهاجمه الجديد الواعد الأميركي تيموثي وياه، نجل نجم ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق رئيس ليبيريا الحالي جورج، لخلافة كوادرادو.