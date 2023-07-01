رحيل شكرينيار عن إنتر.. في طريقه إلى باريس

سيغادر قائد منتخب كرواتيا ميلان شكرينيار، إنتر كلاعب حر قبل انتقاله المرتقب إلى باريس سان جرمان الفرنسي، بعد أن أعلن النادي الإيطالي أمس، رحيله عن صفوفه.

وقال إنتر وصيف بطل أوروبا في بيان: «ستة مواسم مملوءة بالانتصارات والإنجازات: هنا تنتهي مغامرة ميلان شكرينيار بقميص إنتر».

وانتهي عقد المدافع أمس وسيصبح لاعباً حراً للانتقال إلى بطل فرنسا.

وحقق ابن الـ28 عاماً لقب الدوري الإيطالي مع «النيراتزوري» عام 2021، وكأس إيطاليا مرتين والكأس السوبر المحلية مرتين، وحل وصيفاً لمانشستر سيتي الإنجليزي هذا العام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يلعب مع إنتر منذ مارس الماضي، وخضع لجراحة في العمود الفقري في الشهر التالي.

وغاب عن نهاية مثيرة للموسم شهدت أيضاً التأهل على حساب الغريم ميلان إلى نهائي دوري الأبطال.