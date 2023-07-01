أسباب اقتصادية تمنع برشلونة من التعاقد مع نجمي ميونيخ وسوسييداد

استبعد رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم خوان لابورتا التعاقد هذا الصيف مع لاعب خط الوسط الألماني جوشوا كيميش «لأسباب اقتصادية».

وقال لابورتا في تصريحات لقناة «تي.في 3» التليفزيونية الكتالونية إن برشلونة بطل إسبانيا لم يفكر في ضم كيميش لاعب بايرن ميونيخ أو مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسييداد، لأن أي صفقة منهما ستكون باهظة.

وارتبط اسم كل من اللاعبين ببرشلونة لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، الذي ينتقل للعب في إنتر ميامي الأميركي.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قد وصف كيميش أخيراً بأنه لاعب من الطراز الأول، وأنه يجب إجراء محادثات مع بايرن ميونيخ بشأنه في حال فتح النادي البافاري الباب لرحيل اللاعب.

وكان هربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ قد انتقد تصريحات تشافي واعتبر أنها محاولة علنية لاستقطاب اللاعب.

وحسم برشلونة قبل أيام تعاقده مع لاعب خط الوسط الألماني إلكاي جوندوجان في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي بطل إنجلترا.