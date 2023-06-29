جوزيه مورينيو يرفض الهلال السعودي والاتحاد الإيطالي يوقفه

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي روما الإيطالي، رفض عرضاً خيالياً لتولي قيادة فريق الهلال السعودي في الموسم المقبل، بعد أن كان قد ارتبط المدرب بفريق أهلي جدة السعودي، ولكن المفاوضات فشلت في النهاية لرغبة البرتغالي في الاستمرار مع روما الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن مورينيو رفض العرض دون تفكير، لرغبته في أن يستمر بمشروعه الحالي مع روما، بعدما وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي مايو الماضي، وفي الموسم الماضي فاز ببطولة دوري المؤتمر.

وأكد الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي" والمختص بسوق الانتقالات وعقود اللاعبين فابريزيو رومانو، أن مورينيو في وقت سابق من هذا الشهر، كان قد تلقى عرضًا بـ راتب 30 مليون يورو صافي سنويًا، لتدريب الفريق، وبعد رفض مورينيو، اتخذ فريق الهلال السعودي قرار آخر بإرسال عرض لـ ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بـ يوفنتوس، ولكن حتى الآن لم يُحسم الأمر بعد، رغم نية ماكس في الاستمرار مع الفريق

ومن جانب أخر أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لمدة 10 أيام مع بدء الموسم الجديد للدوري بسبب تعليقات أدلى بها حول حكم إيطالي، كما تم تغريمه المدرب 50 ألف يورو وكذلك روما.

وتمت معاقبة مورينيو لادعائه أن دانييلي شيفي كان "أسوأ حكم رأيته في حياتي المهنية" بعد تعادل روما 1-1 مع مونزا في الثالث من مايو الماضي.

كما تم إيقاف مورينيو، 60 عاما، لأربع مباريات أيضا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبوع الماضي لإساءة معاملته للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور في نهائي الدوري الأوروبي في 31 مايو.