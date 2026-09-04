أميرة إيطالية تؤجر قصر العائلة لتغطية تكاليف الصيانة «الباهظة»

تعد العمارة التاريخية والمأكولات الراقية وخدمات الخادم الشخصي، أموراً مألوفة في الفنادق الفاخرة بإيطاليا، لكن قصر «روسولي بونابرت ريزيدنس» في روما يقدم شيئاً لا يوفره سوى عدد قليل من المنشآت، وهو فرصة الإقامة في قصر حقيقي مملوك لعائلة ملكية، وقالت الأميرة جاسينتا روسبولي لشبكة «سي إن إن» عن قصر عائلتها: «تريد عائلتي مشاركة كل هذا الجمال الذي نمتلكه مع الجميع»، وأضافت الأميرة، وهي محامية وصحافية إيطالية تحولت إلى سيدة فنادق: «نحن لا نعيش منعزلين في قصرنا، بل نحب الاختلاط بالناس من خلال فتح أبواب منزلنا لهم».

وبالتعاون مع والدتها، الأميرة ماريا بيا، تقوم جاسينتا بتأجير منزل العائلة، الذي يعود إلى القرن الـ16، من أجل تغطية تكاليف الصيانة التي وصفتها بـ«الباهظة للغاية» اللازمة للحفاظ على القصر في حالته الأصلية.

وأشارت جاسينتا إلى أن «القصر يحظى بشعبية بين المسافرين الأميركيين المهتمين بـ(تجربة الحياة الملكية)، حيث يختارون هذا المكان لأنهم يرغبون في الاستمتاع بإقامة أميرية، ولديهم فضول لاكتشاف تاريخ المكان والنبلاء الذين مازالوا يعيشون هنا، مثل أمي وأنا».

وتابعت الأميرة الإيطالية: «أميركا لا تمتلك تاريخاً ولا تراثاً للأرستقراطية»، على حد قولها.

وتعود أصول عائلة روسبولي مباشرة إلى العصور الوسطى، وعهد شارلمان إمبراطور روما.

وقد جمعت عائلة روسبولي ثروتها بفضل علاقاتها بالفاتيكان، وأسهمت في تنصيب العديد من الباباوات، وقديس في الكنيسة.

وقد استضاف هذا القصر تحديداً الإمبراطور نابليون الثالث، ابن أخ نابليون بونابرت، ووالدته، الملكة الهولندية هورتنس دي بوهارني، في عشرينات القرن الـ19.

وحتى يومنا هذا، يزخر القصر بالأعمال الفنية التي طلبت الملكة تنفيذها.

ويمكن للمسافرين الراغبين في تجربة الإقامة الملكية اختيار قضاء ليلة في أحد الأجنحة الأربعة.

وتبدأ الأسعار من نحو 470 دولاراً وتشمل خدمة الخادم الشخصي ووجبة الإفطار.

وتقول جاسينتا إنه يمكن استئجار القصر بأكمله حصرياً ابتداء من 4700 دولار في الليلة.

وتشمل الإقامة في «روسولي بونابرت ريزيدنس» أيضاً زيارة إلى «كاستيلو روسولي» التابع للعائلة، وهو مزرعة صيد سابقة في قرية سيرفيتيري، على بعد نحو 30 ميلاً شمال روما.

وقد تم تجديد القصر أخيراً ليصبح فندقاً يضم 10 أجنحة، وسيفتح قريباً للحجز بأسعار مماثلة لتلك المطبقة في القصر.

وفي الوقت الحالي، يستضيف المكان حفلات حصرية وحفلات زفاف وأعياد ميلاد، ومآدب رسمية في القاعة الرئيسة الضخمة.

وتقول جاسينتا: «في عطلات نهاية الأسبوع، نأخذ ضيوفنا المقيمين في روما لزيارة قلعة سيرفيتيري، ويمكنهم، بناء على طلبهم، الاستمتاع بعشاء حصري مع أفضل الأطباق الأصيلة في هذه المنطقة»، وتضيف الأميرة الإيطالية: «نعتبر أنفسنا مجرد حراس لقصر روسبولي، ولا نحب أن نقول إننا مالكوه، فقد تغير الزمن».

عن «بيبول»