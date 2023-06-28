محاولة جديدة من الهلال السعودي للتعاقد مع زميل ميسي السابق

يبدو أن نادي الهلال السعودي لم يجد ضالته حتى الأن ويبحث عن صفقة من العيار الثقيل، حيث ذكرت صحيفة فرنسية أن وفد من النادي السعودي متواجد في باريس لمحاولة حسم التعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان وزميل ميسي السابق بعدما فشلت محاولات التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الهلال يتطلع للحصول على خدمات نجم خط وسط باريس سان جيرمان، الدولي الإيطالي ماركو فيراتي صاحب الـ30 عاما، والذي يمتد عقده مع باريس سان جيرمان حتى العام 2026، وأن اللاعب مطلوب منذ عدة أسابيع في الهلال.

وقد قدم الهلال السعودي عرضا يتضمن حصول الدولي الإيطالي على راتب قدره 50 مليون يورو في الموسم الواحد، دون أن يقدم النادي أي عرض رسمي حتى الآن لباريس سان جيرمان لضم اللاعب الإيطالي.

وذكرت الصحيفة، أن فيراتي أثار بالفعل إمكانية رحيله مع بعض زملائه، ومنهم كيليان مبابي، موضحة أن رحيل النجم الإيطالي سيكون صعبا لأن إدارة باريس سان جيرمان ستطلب الكثير مقابل ذلك.

وقد يقف عائق أمام رغبة الهلال السعودي في ضم اللاعب وصول المدرب الإسباني لويس إنريكي المرتقب إلى باريس سان جيرمان، حيث يعتبر إنريكي من أكثر المدربين المعجبين بفيراتي، عندما كان يشرف على نادي برشلونة بإعجابه بطريقة لعب الدولي الإيطالي.