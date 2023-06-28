نهائي دوري السلة السوري "دون جمهور"

أكد رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة، طريف قوطرش، سعيه أن يكون انطلاق نهائي الـ "فاينال فور" لبطولة الدوري السوري الممتاز لكرة السلة، دون جمهور، على خلفية الاحداث الأخيرة والعقوبات التي فرضها اتحاد اللعبة، وطالت طرفي النهائي فريقا الوحدة الدمشقي، وحامل اللقب "أهلي حلب".

ومن المقرر أن يلتقي الوحدة مع أهلي حلب في الرابع من تموز المقبل على صالة الفيحاء بدمشق، في المباراة الأولى من أصل خمس مباريات تحدد هوية بطل دوري كرة السلة السوري للموسم الحالي، إلا أن نادي الوحدة الدمشقي سيضطر على أثر العقوبات التي فرضها اتحاد كرة السلة السوري، لخوض أولى مبارياته دون جمهور النادي.

وفرض اتحاد السلة السوري، عقوبات وغرامات مالية، طالت طرفا النهائي، بعد أن غرم "أهلي حلب" لمليون ليرة سورية، نتيجة ظهور لوحات خارجة عن الأخلاق الرياضية، بجاب حالات السب والشتم في مباراته أمام الجيش الأحد الماضي في ختام نصف النهائي، كما تم تغريم نادي الوحدة بـ 2.5 مليون ليرة، وإقامة مباراته المقبلة على ارضه دون جمهور، لاحتساب إنذارين مسجلين عليه في مباراته الثالثة والفاصلة مساء السبت الماضي مع النواعير.

وقال قوطرش في فيديو مسجل تم نشره على الصفحة الرسمية لاتحاد كرة السلة السوري، إن: "مراقب المباراة وجه تنبيها إلى عضو مجلس إدارة نادي الوحدة قتيبة الرفاعي، على خلفية سب جماهير الوحدة للفريق الخصم، مسجلاً الإنذار الأول، قبل أن يشهد الربع الرابع من المباراة تسجيل الإنذار الثاني على خلفية شتم الحكام".

وأضاف: "من خلال قوانين اتحاد كرة السلة، يتم معاقبة النادي المضيف بإقامة مباراة بلا جمهور، وأنا لست سعيداً بذلك، ولست طرفاً، وسأسعى بكل جهدي أن يكون الـ (فاينال فور) دون جمهور من الطرفين، ويتطلب هذا موافقة نادي (أهلي حلب).

وتابع: "العقوبات ليست موجهة ضد أي نادي، ومن يخرج عن النص تطبق عليه القوانين"، مشيراً إلى وجود أربعة شكاوي على نادي الوحدة في اتحاد كرة السلة.

وأكمل: "لو كنت ضد نادي الوحدة لأوقفت الانتقالات واعتماد المحترفين لحين حل تلك الشكاوى، إلا أن جمهورنا بحاجة إلى معرفة الحقائق، وأن يعرفوا مدى التقصير في إدارات الأندية، إذ أن أهلي حلب استبدل 11 لاعباً محترفاً، والوحدة أرسل كتاباً يطلب فيه تغيير محترفيه، والنادي الوحيد الذي كان لديه استقرار هو النواعير الذي وصل إلى نهائي الكأس، ونصف نهائي بطولة الدوري".

واختتم قوطرش حديثه: "تلك رسالتي لمحبي كرة السلة، فأنا لست طرفاً أو ضد أحد، وأعمل ضمن الأنظمة والقوانين، ومن الممكن أن أخطئ أو أصيب، لكني أعمل بضمير، وأتمنى للجميع عيد اضحى مبارك، وافتخر أن أكون ابن نادي الوحدة، لكنني مع الحق والعدل".

ويذكر أن "أهلي حلب" نجح في الوصول إلى النهائي، عقب فوزه الأحد الماضي على ضيفه الجيش بنتيجة (70-57) في المباراة الثالثة والفاصلة لحساب الدور نصف النهائي، في حين تغلب الوحدة في مواجهته الثالثة والفاصلة على النواعير بواقع (68-66).