آخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد.. وشرط واحد للنجم الفرنسي

أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي قريباً أكثر من أي وقت مضى من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد اعتباراً من الموسم المقبل بعدما تحرك النادي الملكي للتفاوض مجدداً مع إدارة النادي الباريسي لإتمام الصفقة التي تعطلت الموسم الماضي ولكن يبدو أنه سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وكشفت وسائل إعلام أوروبية ومنها صحيفة "ماركا" أن سان جيرمان حدد 200 مليون يورو للتخلي عن خدمات مبابي وهو منفتح تماماً للبيع هذا الموسم لاسيما أن اللاعب سيرحل مجاناً مع نهاية عقده صيف 2024، لذلك يدرس النادي الفرنسي الاستفادة من أمواله في صفقات أخرى هذا الموسم.

وفي الطرف المقابل، فإن العرض الأولي الرسمي من ريال مدريد يبلغ 120 مليون يورو على طاولة المفاوضات.

يذكر أن مبابي لعب مع باريس سان جيرمان 260 مباراة سجل خلالها 212 هدفاً (الهداف التاريخي للنادي) وصنع 98، وقاده للفوز بخمسة ألقاب للدوري الفرنسي.

من جهته، يرغب مبابي بالاستفادة من أموال ريال مدريد على جميع الأحوال من خلال اشتراط الحصول على مكافأة توقيع من ريال مدريد قدرها 100 مليون يورو إذا قرر الوفاء بعقده مع "الميرينغي" ووصل مجاناً في 2024.