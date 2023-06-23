دي ماريا يغادر يوفنتوس.. في طريقه إلى بنفيكا

شكر نادي يوفنتوس الإيطالي جناحه الأرجنتيني المخضرم، أنخل دي ماريا، على موسم أمضاه في صفوفه، مؤكداً، أمس، رحيل بطل العالم، فيما أشارت تقارير صحافية إلى إمكانية عودته إلى فريقه السابق بنفيكا البرتغالي الذي حمل ألوانه بين 2007 و2010.

وكان دي ماريا أعلن رحيله عن يوفنتوس في السادس من يونيو الجاري. وصل صيف العام الماضي بصفقة حرة قادماً من باريس سان جرمان بعد سبع سنوات في العاصمة الفرنسية، وخاض معه 40 مباراة مسجلاً ثمانية أهداف، ولكنه يغادر من دون تحقيق أي لقب.

وبعنوان «شكراً.. فيديو (لقب دي ماريا)»، كتب نادي مدينة تورينو بعد وصوله إلى كونتيناسا (مقر التدريب) في يوليو 2022، وقع اللاعب البالغ راهناً 35 عاماً عقداً لموسم واحد بعد فترة ناجحة مع باريس سان جرمان في فرنسا، مضيفاً (سيري أ) إلى لائحة دوريات النخبة التي خاضها. شارك أنخل في 40 مباراة في موسم 2022-2023 مسجلاً ثمانية أهداف، أربعة في الدوري، وأربعة في (يوروبا ليغ). وخلال مشواره رفع كأس العالم 2022 مع الأرجنتين.