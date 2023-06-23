دجيكو إلى الدوري التركي

سينضم المهاجم المخضرم البوسني، إدين دجيكو (37 عاماً)، الى صفوف فنربغشة التركي، كما أعلن الأخير أمس.

وقال نادي إسطنبول في بيان: «سيأتي دجيكو إلى إسطنبول للخضوع للفحص الطبي، ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة الانتقال».

ويأتي تعاقد النادي التركي مع دجيكو، الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر الايطالي خلال الشهر الجاري، لسد الثغرة التي سيتركها رحيل المهاجم الإكوادوري إينر فالنسيا المنتقل إلى إنترناسيونال البرازيلي، الذي سجل 29 هدفاً الموسم الفائت.

أما دجيكو الذي دافع عن ألوان أندية فولفسبورغ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وروما الإيطالي أيضاً، فسجّل 14 هدفاً في مختلف المسابقات. ودجيكو هو أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده بتسجيله 64 هدفاً في 129 مباراة.

يذكر أن فنربغشة الذي حلّ وصيفاً لغريمه التقليدي غلطة سراي الموسم الفائت، لم يحرز لقب الدوري التركي منذ عام 2014، علماً بأنه أحرز كأس تركيا مطلع الشهر الجاري، وهو أول لقب محلي له منذ تسع سنوات.