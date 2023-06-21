كانتي يلحق ببنزيمة في صفوف الاتحاد السعودي

لحق لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي بمواطنه المهاجم كريم بنزيمة في صفوف نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما أعلن فريق مدينة جدة بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء عن ضمّه رسمياً لمدة ثلاث سنوات.

ونشر الاتحاد في وقت متأخر في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب تشلسي الإنكليزي السابق البالغ 32 عاماً يستعرض العقود المقدّمة له ويظهر علامات الرفض على وجهه ثم يقول في ختامه "هل صدقتم ذلك؟ لا تستمعوا للأخبار الكاذبة. أنا نمر الآن".

وأضاف الاتحاد ان عقد كانتي الذي سيرتدي الرقم 7 "يمتد لثلاث سنوات... وتم توقيع العقد صباح الثلاثاء بعد أن أكمل فحوصاته الطبية في أحد المراكز المتخصصة في دبي".

وكان الاتحاد قد نجح في ضم النجم الفرنسي بنزيمة، الهداف السابق لريال مدريد الإسباني وحامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، في السادس من الشهر الحالي.

ونشر النادي مقطع فيديو لبنزيمة يخاطب مواطنه قائلا "مرحبا نغولو، ذات يوم أخبرتك بأنك الافضل في مركز بوكس تو بوكس (لاعب الوسط الدفاعي) في العالم والآن أنا سعيد باللعب معك مرّة أخرى وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية. أراك في جدة".

ردّ عليه كانتي "شكراً كريم سعيد برؤيتك مجدداً، شكراً على كلماتك، أنا سعيد باللعب معك، مع أفضل لاعب في العالم وأنا متحمس جداً للعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة. أراك قريباً" في اشارة إلى ملعب نادي الاتحاد "الجوهرة المشعة".