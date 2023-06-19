ردة فعل قوية للأردن على جامايكا

فاز منتخب الأردن لكرة القدم على نظيره الجامايكي 2-1 في مباراة ودية الاثنين على ملعب "فينر نويشتات" في اختتام معسكره التدريبي في العاصمة النمسوية فيينا.

وتدخل المباراة في إطار استعدادات الاردن بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد لخوض نهائيات كأس آسيا 2023 مطلع العام القادم في قطر، وتصفيات مونديال 2026 التي تنطلق أواخر العام الجاري.

وتقدم المنتخب الجامايكي من ركلة جزاء نفذها بنجاح بوركي كوري على يمين الحارس عبدالله الفاخوري 39.

وشهد الشوط الثاني صحوة المنتخب الأردني وتمكن محمود مرضي من إدراك التعادل بعد متابعة تسديدة موسى التعمري من داخل المنطقة 56، قبل ان يهدي علي علون هدف الفوز للأردن مستفيدا من رأسية يزن النعيمات التي وضعته في مواجهة المرمى 63.

وكان منتخب الأردن خسر يوم الجمعة الماضي ودياً أمام صربيا 2-3، في حين سقطت جامايكا أمام قطر 1-2.

يذكر أن قرعة النهائيات الآسيوية أوقعت الاردن في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حدد موعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026 والنهائيات القارية 2027، يوم 27 يوليو المقبل.

ويشارك منتخب الأردن في تصفيات المونديال ابتداءً من الدور الثاني والذي يضم 36 منتخباً، سيتم تقسيمها إلى تسع مجموعات، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور الحاسم، مع ضمان عبورها إلى نهائيات آسيا 2027.

يشار إلى ان كأس العالم المقبل 2026 سيشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً، بحيث يتأهل 8 منتخبات مباشرة عن القارة الآسيوية.