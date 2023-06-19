حركة المصري "قفشة" تثير الجدل.. و"الفيفا" يتحرك

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً من نظيره الدولي "فيفا" يستفسر فيه عن احتفالية نجم الأهلي محمد مجدي "أفشة" بعد تسجيله هدفاً بمرمى طلائع الجيش في الدوري المصري، وأمهل الجانب المصري 60 يوما للرد وإلا سيقوم بفتح تحقيق في الأمر إن لم يحصل على رد خلال المدة المحددة.

وقال عضو رابطة الأندية المصرية واتحاد كرة القدم عامر حسين لبرنامج "الماتش" الذي يبث على قناة صدى البلد المصرية إن الـ"فيفا" لديه اشتباه في تقديم قفشة التحية النازية المحظورة، والأهلي لم يرد حتى الآن.

وكان "أفشة" قد سجل هدفا في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة الـ 46، واحتفل بالإشارة إلى أحد الأشخاص موجودين في المدرجات بذراعه المفرودة نحوه لتبدو للوهلة الأولى أنها التحية النازية التي كانت تؤدى للقائد النازي هتلر وهي التحية التي يعاقب عليها الاتحاد الدولي اللاعبين الذين يؤدونها قد تصل إلى الإيقاف مدى الحياة كما حصل مع اليوناني جيورجيوس كاتيديس لاعب وسط أيك آثينا بسبب أداء التحية النازية للجماهير خلال إحدى مباريات الدوري هناك.

من جهته، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن اتحاد الكرة المصري أرسل الخطاب للنادي الأهلي، وبالفعل الأهلي قام بتجهيز فيديو لاحتفال أفشة مع ملف كامل ورد شامل بشأن الواقعة لإرساله إلى الفيفا وإنهاء الأمر".