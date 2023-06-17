المغربي زياش مطلوب للعب مع كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي

كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي عن مفاوضات جادة تجري حالياً بين النصر السعودي وتشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات النجم المغربي حكيم زياش لضمه إلى العالمي واللعب إلى جانب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الموسم المقبل.

وقال الموقع إن إدارة النصر تستعد لتخصيص راتب مغرٍ جداً لإقناع زياش بالعرض، مشيراً إلى أن اللاعب منفتح تماماً على العرض لاسيما أنه لا يلعب بالشكل الكافي في مباريات تشيلسي وبقي أغلب الموسم الماضي حبيس دكة البدلاء.

يذكر أن زياش (30 عاماً) مرتبط مع تشيلسي حتى 2025 لكن تشيلسي يرغب في التخلي عن خدماته لكون طريقة أدائه لا تخدم الفريق والمدرب الجديد الأرجنتيني ماوريسيو كوكيتينو.