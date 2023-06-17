تخطت 2 مليون جنيه.. سعر ساعة محمد صلاح الجديدة يثير التساؤلات

ظهر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والمنتخب المصري بساعة جديدة في يوم ميلاده الذي احتفل به مع زملائه من لاعبي المنتخب المصري خارج معسكر المنتخب المصري، حيث حرص اللاعب على جمع كافة اللاعبين والاحتفال بعيد ميلاده في أجواء مرحة.

ولفتت الساعة التي بها النجم المصري محمد صلاح الأنظار، خلال احتفاله بعيد ميلاه الـ31، حيث أنه تمت صناعتها من الأحجار الكريمة باهظة الثمن.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد احتفل مع زملائه في منتخب مصر بعيد ميلاده بعد فوز "الفراعنة" على غينيا 2-1 وتأهلهم رسميا لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ونشر صلاح عبر حسابه في موقع "إنستغرام" صورتين من الاحتفال، الأولى يظهر فيها برفقة زملائه في منتخب مصر والثانية وهو يقطع كعكة عيد ميلاده.

وأثارت ساعة كان يرتديها صلاح في يده اليسرى التساؤلات حول سعرها والشركة المصنعة لها، وحسب "Egypt Celebrities Watches" فإن الساعة هي من ماركة أوديمار بيجية مقاس 42 ملم ذاتية الملء، وتحتوي الساعة على 40 قطعة من الأحجار الكريمة ويصل سعرها إلى 75 ألف دولار حاليا، أي ما يعادل 2 مليون 350 ألف جنيه مصري.

ويغيب محمد صلاح عن ودية منتخب مصر أمام جنوب السودان يوم الإثنين خلال المباراة التي ستقام في استاد القاهرة وهو ما أكده الجهاز الفني واتحاد الكرة المصري بعد الفوز على غينيا.