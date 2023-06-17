تصفيات كأس أوروبا 2024.. فرنسا تصعد جبل طارق للمرة الأولى

حققت فرنسا، وصيفة مونديال قطر 2022، وإنجلترا ثانية بطولة اوروبا، انتصارهما الثالث تواليًا في تصفيات كأس أوروبا المؤهلة الى النهائيات المقررة في ألمانيا صيف عام 2024، بفوزهما السهل على جبل طارق ومالطا المتواضعين 3-صفر و4-صفر تواليًا الجمعة.

وبقيت فرنسا متصدرة المجموعة الثانية (9 نقاط من 3 مباريات) بالعلامة الكاملة بعد فوزها على هولندا 4-صفر وعلى جمهورية ايرلندا 1-صفر في مستهل مشوارها في التصفيات في مارس الماضي، في حين حققت اليونان فوزها الثاني ايضا كان على جمهورية ايرلندا 2-1 لتحتل المركز الثاني بست نقاط من مباراتين.

كانت المباراة بين جبل طارق وفرنسا اول لقاء يجمع بين المنتخبين.

وخاض كل من حارس لنس بريس سامبا ومدافع تشلسي الانكليزي يوسف فوفانا اول مباراة لهما اساسيين، الاول على حساب حارس ميلان الايطالي مايك مينيان الذي شعر بأوجاع في ربلة الساق خلال التمارين الخميس، والثاني بدلا من دايو اوباميكانو بقرار من المدرب ديدييه ديشان.

اما في خط الهجوم فلعب المخضرم اوليفييه جيرو في مركز رأس الحربة يعاونه على الجهتين كيليان مبابي من اليسار وكينغسلي كومان على اليمين.

وخاض جيرو مباراته الرقم 123 في صفوف منتخب فرنسا ليعادل رقم تييري هنري في المركز الثالث لأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في صفوف الديوك ولا يتقدم عليهما سوى ليليان تورام (142) والحارس المعتزل هوغو لوريس صاحب الرقم القياسي مع 145 مباراة.

ونجح جيرو في افتتاح التسجيل بعد مرور 3 دقائق بكرة راسية اثر تمريرة من كومان.

وعزز جيرو رقمه القياسي كأفضل مسجل في صفوف المنتخب الفرنسي مع 54 هدفًا.

وعلى الرغم من سيطرة شبه مطلقة لفرنسا، انتظرت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول لتعزيز تقدمها عن طريق ركلة جزاء انبرى لها مبابي بنجاح اثر لمسة يد داخل المنطقة.

ورفع مبابي رصيده الى 39 هدفًا في 69 مباراة خاضها في صفوف منتخب فرنسا منذ الأولى عام 2017.

وكاد انطوان غريزمان يضيف الهدف الثالث لكن الكرة التي سددها ارتدت من القائم (52).

وسجل أيمن مويلهي الهدف الثالث لفرنسا خطأ في مرمى فريقه عندما حاول تشتيت كرة عرضية لمبابي فحولها داخل شباكه (78).

رباعية إنجلترا

بدورها، حافظت إنكلترا، على انطلاقتها المثالية في التصفيات القارية بفوز سهل على مضيفتها مالطا في مدينة تاكالي 4-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وافتتح فيرديناندو أباب التسجيل بالخطأ في مرمى بلاده (8)، قبل أن يضاعف ترنت ألكسندر-أرنولد التقدم بتسديدة بعيدة جميلة (28). أضاف القائد هاري كاين الثالث من ركلة جزاء (31) قبل أن يحرز البديل كالوم ويلسون الرابع من العلامة ذاتها (83).

رفعت إنكلترا رصيدها الى 9 نقاط في الصدارة بعد أن حققت بداية رائعة في النافذة الاولى في مارس الماضي بفوز على كل من إيطاليا حاملة اللقب وأوكرانيا.

وعادت أوكرانيا من تأخر بهدفين في الشوط الاول أمام مضيفتها مقدونيا الشمالية لتفوز 3-2 بثلاثة أهداف في الثاني محققة فوزها الاول في التصفيات من ثاني مباراة.

وتساوت ثلاثة منتخبات بثلاث نقاط هي ايطاليا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا فيما منيت مالطا بخسارتها الثالثة لتبقى خالية الرصيد.

غابت ايطاليا عن الجولة لانشغالها في دوري الامم الاوروبية علمًا انها خسرت نصف النهائي ضد إسبانيا الخميس 2-1.

وغاب عن إنكلترا نجم خط الوسط جود بيلينغهام الذي أكمل الأربعاء انتقاله إلى ريال مدريد الاسباني من بوروسيا دورتموند الالماني لعدم تعافيه من اصابة.

وقاد خط الهجوم كاين وبوكايو ساكا نجم أرسنال وجيمس ماديسون، فيما زج المدرب غاريث ساوثغيت بألكسندر-أرنولد في الوسط الى جانب ديكلان رايس وجوردان هندرسون.

وافتتح منتخب الأسود الثلاثة التسجيل بعدما وصلت كرة بينية جميلة من ألكسندر-أرنولد الى ساكا على الجهة اليمنى، مررها نحو كاين على باب المرمى لكن أباب تابعها بالخطأ في مرماه عندما كان يحاول تشتيتها الى الخارج (8).

وسجل مدافع ليفربول هدف إنكلترا الثاني بتسديدة رائعة بعيدة المدى من خارج المنطقة بيمناه سكنت الشباك (28).

وبعد أن تصدى الحارس لتسديدة بعيدة لرايس، تهادت الكرة في منطقة الجزاء وبينما كان كاين يحاول متابعتها في المرمى تعرض لعرقلة من ماثيو غيومييه، ليترجم الركلة بنجاح (31).

ورفع كاين رصيده الى 50 هدفًا دوليًا في المباريات التنافسية، ليصبح أول لاعب إنكليزي يحقق هذا الإنجاز (56 في المجمل).

ومنح المدرب غاريث ساوثغيت جناح كريستال بالاس إيبيريشي إيزي بداياته الدولية.

تحصلت إنجلترا على ركلة جزاء للمسة يد بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ترجمها ويلسون بنجاح (83).

وفي المجموعة الثامنة، حققت الدنمارك فوزًا صعبًا على ايرلندا الشمالية بهدف نظيف سجله يوناش ويند مطلع الشوط الثاني.

وتنفست الدنمارك الصعداء لان الحكم ألغى هدفًا لإيرلندا الشمالية سجله البديل كالوم مارشال في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

وتشهد هذه المجموعة منافسة حامية الوطيس لأن اربعة منتخبات تتساوى بست نقاط بعد 3 جولات وهي الدنمارك، كازاخستان فنلندا وسلوفينيا.

وكانت فنلندا تغلبت على سلوفينيا بهدفين نظيفين الجمعة أيضًا، في حين تغلبت كازاخستان على سان مارينو بثلاثية نظيفة.

وفي المجموعة الرابعة، فشلت ويلز في اعتلاء الصدارة بسقوطها المفاجئ على ارضها امام ارمينيا 2-4.

في المقابل، عادت تركيا بفوز ثمين وصعب من ارض لاتفيا 3-2.

وانتزعت تركيا النقاط الثلاث في الرمق الاخير عندما سجل لها عرفان قهوجي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتملك تركيا 6 نقاط من 3 مباريات متقدمة على كرواتيا التي لعبت مباراة اقل وتملك 4 نقاط شأنها في ذلك شأن ويلز لكن من 3 مباريات.