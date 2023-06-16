منتخب جامايكا للسيدات ينتقد اتحاد بلاده بسبب قلة الدعم قبل المونديال

عبّرت لاعبات جامايكا البارزات، بمن فيهن مهاجمة مانشستر سيتي خديجة شو، عن "خيبة أمل شديدة" بسبب قلة الدعم من الاتحاد الجامايكي لكرة القدم قبل كأس العالم للسيدات. وقالت اللاعبات إن تركيزهن قد أعاقه عدد من القضايا مثل التخطيط غير الكافي والوصول إلى الموارد المناسبة قبل البطولة الكبيرة التي تنطلق في 20 يوليو في أستراليا ونيوزيلندا.

وكتبت اللاعبات في رسالة مفتوحة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أمس "التأهل لكأس العالم للمرة الثانية شيء لم يتخيله أو يُعتقد أنه ممكن بالنسبة للفريق. في الوقت الذي يجب أن نركز فيه فقط على الاستعداد للمنافسة في البطولة الكبرى، فإننا للأسف مضطرون للتعبير عن خيبة أملنا الشديدة تجاه اتحاد كرة القدم في جاميكا.

وأضافت الرسالة: "في مناسبات متعددة، جلسنا مع الاتحاد للتعبير باحترام عن المخاوف الناتجة عن التخطيط دون المستوى والنقل والإقامة وظروف التدريب والتعويضات والتواصل والتغذية وإمكانية الوصول إلى الموارد المناسبة". وأضافت اللاعبات "لقد طلبنا مرارا أيضا الحصول على تعويضات متفق عليها تعاقديا". واتصلت (رويترز) بالاتحاد الجامايكي لكرة القدم للتعليق.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال رئيس الاتحاد الجامايكي مايكل ريكيتس إن الاتحاد كان يكافح للعثور على الأموال لتمويل الاستعداد لكأس العالم.

وتبدأ جامايكا ، التي خسرت جميع مبارياتها الثلاث في مشاركتها الأولى في كأس العالم قبل أربع سنوات، مشوارها في بطولة 2023 في 23 يوليو أمام فرنسا في سيدني.