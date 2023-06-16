حارس مانشستر سيتي يحبط برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية المقربة من نادي برشلونة عن تصريحات لحارس منتخب البرازيل لكرة القدم، ونجم مان سيتي، إيدرسون، حيث أحبط مساعي نادي برشلونة الراغب بشدة في ضم قائد مانشستر سيتي، الدولي الألماني إلكاي غوندوغان، وقال إيدرسون إنه واثق بشدة من بقاء غوندوغان مع سيتي، وأنه سعيد بالاستمرار في اللعب لـ"السيتيزن"، والذي حقق معه ثلاثية تاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري الأبطال)، وموسما مميزا للغاية كان ختامه قبل أسبوع حين اعتلى منصة التتويج في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقال إيدرسون إنه بجانب أنه يتمنى بقاء غوندوغان، فهو واثق من أن اللاعب لن ينتقل إلى برشلونة، وأنه سيكون مع سيتي في الموسم المقبل.

يذكر أن برشلونة واندية سعودية تسعى بشدة لضم غوندوغان، حيث لم يتم الحسم في مصيره حتى الآن.