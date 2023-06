سقط في واد.. وفاة دراج فريق "بحرين-فيكتوريوس" (فيديو)

توفي الدراج السويسري جينو مايدر متأثراً بجروح أصيب بها عندما سقط في واد خلال إحدى مراحل طواف سويسرا للدراجات الهوائية، بحسب ما أعلن فريقه "بحرين-فيكتوريوس" الجمعة.

وسقط مايدر البالغ من العمر 26 عاماً خلال مقطع النزول عالي السرعة في المرحلة الخامسة بين فيش ولا بونت الخميس، بعد يوم مرهق شهد ثلاثة مقاطع صعود لارتفاع أكثر من ألفي متر.

وقال المنظمون إنه عثر على الدراج "بلا علامات حياة في المياه" في واد أسفل الطريق، و"أعيد إنعاشه على الفور ثم نُقل جواً إلى المستشفى في خور".

وقال فريق "بحرين-فيكتوريوس" في بيان له في اليوم التالي إن "جينو خسر معركته للتعافي من الإصابات الخطيرة التي أصيب بها".

وأضاف أنه "رغم الجهود الجبارة التي بذلها طاقم مستشفى خور الهائل، لم يتمكن جينو من تجاوز هذا التحدي الأخير والأكبر، وفي الساعة 11:30 صباحاً ودّعنا أحد الأضواء الساطعة لفريقنا".

وتابع "لقد دمّر هذا الحادث المأسوي فريقنا بأكمله، وأفكارنا وصلواتنا مع عائلة جينو وأحبائهم خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

وفي أعقاب الوفاة، أعلن منظمو الطواف الجمعة، "تحييد" المرحلة السادسة من السباق بين خور وأوبرفيل-ليلي.

