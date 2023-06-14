بعد فشل صفقة ميسي.. الهلال السعودي يبحث التعاقد مع نجم الأهلي المصري

فتح نادي الهلال السعودي خط مفاوضات مع بطل أفريقيا الأهلي المصري من أجل الحصول على خدمات مدافعه للعب في الدوري السعودي بعرض سيجعل اللاعب أغلى مدافع في تاريخ النادي الأهلي والمدافعين المصريين.

وذكرت تقارير وأخبار سعودية ومصرية ان الهلال قدم عرض بقيمة 12 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات مدافع المنتخب المصري والنادي الأهلي محمد عبد المنعم، وهو العرض الذي يبحث حاليا مجلس إدارة الأهلي الموافقة عليه والاستفادة من العرض المالي الضخم لضم اللاعب.

وأكد مصدر قريب من النادي الأهلي أن إدارة الفريق المصري، لا تزال تدرس العرض الأغلى في تاريخها حيث لم تتخذ أي قرار رسمي حتى الآن، خاصة في ظل أهمية عبد المنعم، في خط دفاع الفريق.

وكان أخر إنجازات اللاعب إحراز هدف الفوز لفريقه في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي والذي منح الأهلي لقب البطولة القارية للمرة الـ11 في تاريخه.