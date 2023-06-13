مهمة آسيوية جديدة للمنصوري وميرزا

يخوض قائد منتخب الدرّاجات يوسف ميرزا والبطل أحمد المنصوري مهمة آسيوية جديدة، عندما يشاركان في البطولة الآسيوية للمضمار في ماليزيا خلال الفترة من 14 وحتى 19 يونيو الجاري، إذ انتظم اللاعبان في التدريبات بالمعسكر الخارجي في ماليزيا قبل انطلاق البطولة ويستمر نحو أسبوع قبل خوض المنافسات والسباق الأول للاعبين بعد غدٍ.

ويشارك يوسف ميرزا في سابق الإقصاء بينما يشترك أحمد المنصوري في سباق السكراتش، وفي 17 الشهر الجاري يخوض يوسف ميرزا سباق النقاط، ويشاركان معاً في سباق الماديسون الأولمبي 18 منه.

ويختتم المنصوري منافسات البطولة ومشاركة المنتخب في 19 منه بخوضه سباق الأومنيوم المؤهل لبطولة العالم وأولمبياد باريس.

من جهته، قال قائد المنتخب الوطني يوسف ميرزا لـ«الإمارات اليوم»: «إن التحضيرات مكتملة والتدريبات تسير على قدم وساق وعلى أتم الاستعداد لخوض غمار البطولة بتواجد الكابتن شريف عبدالله».