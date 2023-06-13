من السطوة.. «أولد سكول» و«أوريكسيس» يتأهلان لمونديال «سلة الشارع»

خطف فريقا «أولد سكول» و«أوريكسيس» لقب فئتَي الرجال والسيدات على التوالي في النهائيات الوطنية لبطولة «ريد بُل هاف كورت» التي احتضنها ملعب كرة السلّة بحلّته الجديدة في حديقة السطوة بدبي السبت الماضي.

وحجز لاعبو ولاعبات الفريقَين بطاقة التأهل لخوض النهائيات العالمية لبطولة كرة الشارع التي تُقام في صربيا في سبتمبر المقبل.

وتألف فريق «أولد سكول» أو «المدرسة القديمة» من اللاعبين روبير بو داغر، عامر الساطي، حسن دندش وبلال عبدالله، أما فريق «أوريكسيس» للسيدات، فضم اللاعبات: أورلايث وودز، ميليسا توريس، راتشيل تومسون، وجوانا فرنانديز.

وتميزت البطولة بنمطها السريع، حيث إن النافذة الزمنية المتاحة للتسجيل كانت أضيق، كما أن وتيرة اللعب والمنافسة تحت سلة واحدة تتطلب تكتيكات وأساليب مختلفة عن كرة السلة التقليدية.