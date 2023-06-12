الهلال السعودي.. صفقة عالمية جديدة بعد فشل التعاقد مع ميسي

يبحث فريق الهلال السعودي عن تعويض الإخفاق في الوصول لاتفاق مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي أعلن انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بالتعاقد مع صفقة عالمية سيكون لها تأثير كبير في سوق الانتقالات خاصة بعد نجاح النصر الموسم الماضي في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، ثم تعاقد اتحاد جدة مع كريم بنزيما.

وأكدت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي أرسل وفداً رفيع المستوى إلى باريس لمعرفة موقف النجم البرازيلي، نيمار جونيور، من الانتقال إلى صفوف الفريق السعودي.

وكانت صفقة الهلال السعودي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن قرر الأخير الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وكشفت شبكة (سي بي إس سبورتس) الأمريكية، أن "الهلال أغرى نيمار بالحصول على نفس المزايا التي يتلقاها كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، وأبرزها حصوله على 200 مليون يورو في الموسم الواحد".

كما تناولت شبكة "سكاي نيوز العربية" الخبر وأبرزت الشبكة أن الهلال مستعد كذلك لدفع 45 مليون يورو لنادي باريس سان جرمان للتخلي عن خدمات نجمه نيمار، مشيرة إلى أن "المفاوضات لم تبدأ بعد بين الناديين".

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن نادي سان جرمان سيوافق على أي عرض جيد سيقدم لنيمار، الذي ينتهي عقده عام 2025.