الأهلي المصري.. أول رسالة عالمية من مانشستر سيتي عقب الفوز بدوري أبطال إفريقيا

حرص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على توجيه رسالة لفريق الأهلي المصري عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي شهد تتويج الأهلي باللقب القاري الحادي عشر في تاريخه، عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وفوز الأهلي بمجموع المباراتين.

وتأتي رسالة مانشستر سيتي للأهلي عقب تتويج الأول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على إنتر ميلان بهدف دون مقابل يوم السبت الماضي، ليتواجد الفريقان في كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على موقع "تويتر"، رسالة التهنئة، جاء فيها: تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال إفريقيا.. نراكم في المملكة العربية السعودية".

وسيشارك كل من فريق مانشستر سيتي والأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي من المقرر أن تستضيفها السعودية خلال الفترة ما بين يومي (11 و22) ديسمبر المقبل.