شباب الأهلي يواجه «بطل الخليج» في «سلة غرب آسيا» اليوم

يخوض شباب الأهلي في 18:45 من مساء اليوم، مواجهة مصيرية أمام بطل المنطقة الخليجية الكويت الكويتي، في مباراة تجمعهما لحساب ثانية جولات المجموعة الثانية، في نهائيات «سوبر غرب آسيا» المقامة في نسختها الأولى على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم حتى الـ17 من يونيو الجاري، والمؤهلة إلى الأندية الآسيوية الأبطال 2023.

وفي المجموعة نفسها، يتقابل في الرابعة عصراً «بي سي أستانا» الكازاخستاني و«غورغان» الإيراني، في مباراة يطلبها الفريق الكازاخستاني بشعار الانتصار الثاني على التوالي، بعد فوزه في الجولة الافتتاحية أول من أمس على شباب الأهلي (80-73)، ويسعى خلالها «غورغان» إلى تعويض خسارته لضربة البداية أمام الكويت الكويتي بواقع (85-95).

ويتمسك شباب الأهلي في مواجهته أمام الكويت، بحظوظه في تحقيق الانتصار الأول في البطولة وإحياء آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة المؤهلة للدور نصف النهائي للبطولة، فيما يدخل الفريق الكويتي مباراته بشعار الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في النسخة الحالية من «غرب آسيا»، ومواصلة فرض عقدته على «فرسان دبي»، خصوصاً أن الكويت نجح في إقصاء شباب الأهلي في أبريل الماضي من نصف نهائي المنطقة الخليجية بالفوز ذهاباً وإياباً بواقع 87-71 و110-100 على التوالي، قبل إكمال مشواره نحو التأهل إلى الـ«فاينال 8» في دبي كبطل متوج عن منطقته، بالفوز على المنامة البحريني في مواجهتي ذهاب وإياب نهائي المنطقة الخليجية بواقع 87-78 و95-85.

وأشاد المدير الفني لفريق شباب الأهلي البوسني زوران زابوفيتش، بالروح القتالية للفريق رغم الظروف الصعبة والتحديات التي يواجهها «فرسان دبي» في البطولة، وأبرزها غياب صانع الألعاب المحترف الأميركي براندن ريتشي قبل انطلاقة الـ«فاينال 8»، ودخول البطولة بفريق متجدد بحسب وصفه، ولم يبلغ مراحل الانسجام التام، خاصة المحترفين الأوكراني أرتيم بوستوفي، والأميركي دان ميلر، اللذين التحقا بالفريق قبل أيام على انطلاقة البطولة.

وقال زوران لـ«الإمارات اليوم»: «أمامنا مباراة قوية أمام الكويت الكويتي، وعلينا خلالها التركيز على نقاط القوة التي أظهرناها في مباراتنا الافتتاحية أمام أستانا، إذ رغم الخسارة أمام الفريق الكازاخي والتي تعود إلى الانطلاقة البطيئة خلال مراحل الشوط الأول، لعدم بلوغ الفريق مراحل انسجامه التام، قبل أن يقدم اللاعبون في الشوط الثاني أداء قوياً، والتفوق على صعيد تحت سلة الخصم بواقع 43 متابعة مقابل 24».

وأوضح: «واجهنا في المباراة الافتتاحية خصماً عنيداً يتمتع بالتفوق البدني وعامل الطول، إلى جانب نسبه المرتفعة من الرميات الثلاثية التي سجلت نسب نجاح بلغت 41%، ونسبة 100% من الرميات الحرة، ورغم هذا التفوق لـ(أستانا) استطعنا العودة بنتيجة المباراة والتقدم خلال الربع الثالث، قبل أن تفرض الرميات الثلاثية نفسها في منح الفريق الكازاخستاني التفوق مجدداً والفوز بالمباراة».

وأضاف: «أثني على أداء لاعبي شباب الأهلي وروحهم القتالية التي تمثل نقاط القوة التي يجب أن نرتكز عليها في مواجهتنا أمام الكويت الكويتي، خصوصاً أن لاعبينا لم يصلوا إلى مرحلة الانسجام التام بعد، سواء مع عودة قيس عمر من الإصابة بعد غياب شهرين عن الفريق، أو المحترفين الجدد».

«الرياضي» يدخل البهجة على 2000 مشجع لبناني بفوز عريض على المنامة

أدخل فريق الرياضي اللبناني البهجة على 2000 من مناصريه الذين غصّت بهم مدرجات صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي في دبي، بعدما كسر فريق العاصمة بيروت حاجز الـ100 نقطة نحو تحقيق انتصاره العريض على المنامة البحريني بنتيجة (112-84) أمس، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في نهائيات «سوبر غرب آسيا» المقامة في دبي حتى الـ17 من يونيو الجاري، والمؤهلة إلى الأندية الآسيوية الأبطال. وفرّط المنامة في فرصة إنهاء الربع الأول متفوقاً بواقع 24-21، بعد أن نجح الرياضي في فرض إيقاعه على باقي المباراة ونيل الأفضلية المطلقة في نتائج الربعين الثاني والثالث، ومن ثم الربع الرابع بواقع 34-15 و24-21 و33-23.