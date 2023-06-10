نهائي أبطال أوروبا: أين ومتى وكم جائزة البطل وما هي التشكيلتين المتوقعتين لسيتي وإنتر

يصل موسم الكرة الأوروبية اليوم إلى محطته الختامية، حيث الموعد مع البطولة الأشهر والأبرز، دوري أبطال أوروبا، وذلك حين يتواجه فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية على لقب "بطل أوروبا 2023"، على أرضية استاد أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول بتركيا. وستكون هذه أول مواجهة بين سيتي وإنتر ميلان أوروبيا، كما أنها الأولى التي تجمع بين مدرب "السيتيزنز" غوارديولا ومدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي.

ويسعى سيتي لتتويج موسم تاريخي بإحراز اللقب الأبرز الذي ظل يطارده لسنوات طويلة، وكان قريبا من تحقيقه سنة 2021 حين خسر في المباراة النهائية أمام تشلسي بنتيجة 1-0، بينما إنتر ميلان يريد تحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز باللقب في أعوام 1964 و1965 و2010.

ويحظى سيتي بالنسبة الأكبر من الترشيحات، بناء على المستوى الفني للاعبيه والجودة التي يمتلكها، خاصة وأن هداف المسابقة بـ12 هدفا يقود هجومه وهو هالاند الذي سجل 52 هدفا في كل المسابقات الموسم الجاري، ومهندس وصانع الألعاب البلجيكي دي بروين صاحب الـ10 أهداف و31 تمريرة حاسمة في كل المسابقات، كما أنه يتصدر قائمة التمريرات الحاسمة في أبطال أوروبا الموسم الجاري.

وكان سيتي قد أزاح من طريقه أندية عريقة مثل بايرن ميونيخ في ربع النهائي، وحامل اللقب وملك المسابقة ريال مدريد من نصف النهائي، بينما أطاح إنتر في الربع ببنفيكا البرتغالي، ثم غريمه ميلان في نصف النهائي. ولدى إنتر ميلان الأسلحة القادرة على إحداث المفاجأة اليوم، منهم نجم سيتي السابق، البوسني دزيكو، والبلجيكي لوكاكو الذي يتوقع أن يكون ضمن البدلاء، وأيضا النجم الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بجانب المخضرم والخبير المقدوني مخيتاريان.

نهائي دوري أبطال أوروبا في سطور (النسخة الـ68)

الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات (19:00 بتوقيت غرينيتش)

القنوات الناقلة: عربيا (قنوات بين إن سبورت)

الملعب:

استاد أتاتورك الدولي - إسطنبول تركيا (افتتح سنة 2002 وتم تجديده في 2005 و2020 وطاقته الاستيعابية 75 ألف متفرج).

هذا ثاني نهائي في دوري الأبطال يقام في استاد أتاتورك، بعد نسخة 2005 حين توج ليفربول الانجليزي باللقب على حساب ميلان بركلات الترجيح.



يلتقي مان سيتي مع إنتر ميلان للمرة الأولى في تاريخهما في المسابقات الأوروبية، سيتي عينه على ثلاثية تاريخية، بعد الفوز بالكأس والدوري المحليين في إنجلترا، واقتناص اللقب الأول له في دوري الأبطال، بينما إنترميلان فاز الموسم الجاري بكأس إيطاليا، ويسعى للقب الأوروبي الرابع.

التشكيلتان المتوقعتان:

مانشستر سيتي: الحارس إيدرسون - (الدفاع) كاي وولكر وروبن دياز وستونز وأكي (الوسط) رودري وبيرناردو سيلفا وغوندوغان (الهجوم) دي بروين وهالاند.

إنترميلان: الحارس أونانا (الدفاع) دارميان وأتشيربي وباستوني ودامفريز (الوسط) باريلا وكالونغلو ومخيتاريان (الهجوم ) ديماركو ولاوتارو ودزيكو.

آخر نهائي أوروبي:

إنتر: توج باللقب بعد الفوز على البايرن 2-0 في 2010.

سيتي: خسر 0-1 أمام تشلسي 2021

الطريق إلى النهائي

سيتي: تصدر مجموعته في الدور الأول أمام (دورتموند وإشبيلية وكوبنهاغن)، وتخطى لايبزيغ والبايرن وريال مدريد في الادوار الاقصائية.

إنترميلان: حل وصيفا في مجموعته بالدور الأول (خلف البايرن، وتقدم على برشلونة وفيكتوريا بلزن)، وتخطى بورتو وبنفيكا وميلان في الأدوار الاقصائية.

طاقم التحكيم:

بولندي وهو نفسه من أدار نهائي مونديال 2022

حكم الوسط سيمون مارتشينياك، ويساعده مواطنيه سكولينيكي وليسكيافتنز، ومواطنهم كياتكوفيتسي كحكم فيديو أول.

حفل الافتتاح يحييه المغني النيجيري برونا بوي والمغنية البرازيلية أنيتا.

التذاكر: تم تخصيص 20 ألف تذكرة لجمهور مان سيتي، ومثلها لإنتر ميلان، ومثلها أيضا للجمهور العام. وتراوحت أسعار التذاكر بين 70 يورو إلى 690 يورو.

قانون المباراة: 90 دقيقة وقت أصلي (30 دقيقة للشوطين الإضافيين)، ركلات ترجيح لحسم هوية الفائز في حال استر التعادل.

الجوائز المالية:

20 مليون يورو للفائز باللقب، و15.5 ملايين يورو للوصيف.



سجل الأبطال:

14: ريال مدريد

7: ميلان

6: البايرن وليفربول

5: برشلونة

3: إنترميلان ومان يونايتد

2: يوفنتوس وتشلسي وبنفيكا ونوتغنهام فورست وبورتو

1: سيلتيك وهامبورغ ومرسيليا ودورتموند وفينورد وأياكس وريد ستار واستون فيلا وايندهوفن وستيوا بوخاريست.