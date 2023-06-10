«نهائي الأبطال».. سيتي مرشح بقوة وإنتر يبحث عن المفاجأة

يصل موسم الكرة الأوروبية اليوم إلى محطته الختامية، حيث الموعد مع البطولة الأشهر والأبرز، دوري أبطال أوروبا، وذلك حين يتواجه فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية على لقب «بطل أوروبا 2023»، على أرضية استاد أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول بتركيا، الساعة الـ11 ليلاً بتوقيت الإمارات.

وتلعب في صالح سيتي سابقة تاريخية، حيث شهد ملعب أتاتورك نفسه نهائي إيطالي إنجليزي في 2005، وفاز وقتها ليفربول على ميلان بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي. ويعد سيتي مرشحاً بقوة لإحراز اللقب، بينما يراهن إنتر ميلان على إحداث المفاجأة.

ويسعى سيتي لتتويج موسم تاريخي بإحراز اللقب الأبرز الذي ظل يطارده لسنوات طويلة، وكان قريباً من تحقيقه سنة 2021 حين خسر في النهائي أمام تشيلسي بنتيجة 1-0، بينما إنتر ميلان يريد تحقيق اللقب للمرة الرابعة، بعد أعوام 1964 و1965 و2010. ويعيش سيتي أوقاتاً مميزة للغاية، إذ أحرز في الموسم الجاري لقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة، كما توج قبل أسبوع بطلاً لكأس إنجلترا، ويحتاج لقب اليوم ليكمل ثلاثية تاريخية، سبقه إليها إنجليزياً ناد واحد فقط هو مان يونايتد في 1999، ولم تحصل سوى تسع مرات في كل القارة الأوروبية. ويستفيد سيتي من خبرة مدربه الإسباني غوارديولا الذي سبق له أن أحرز اللقب الأوروبي مرتين مع برشلونة كمدرب، بينما هذا النهائي الأوروبي الثالث لسيتي، حيث فاز بكأس الكؤوس في 1970، بينما خسر نهائي الأبطال 2021، في مقابل خوض إنتر 10 نهائيات، خمسة في الأبطال توج فيها ثلاث مرات، وخمسة في كأس الدوري الأوروبي فاز فيها ثلاث مرات أيضاً.

ويحظى سيتي بالنسبة الأكبر من الترشيحات، بناء على المستوى الفني للاعبيه والجودة التي يمتلكها، خصوصاً أن هداف المسابقة بـ12 هدفاً يقود هجومه وهو النرويجي هالاند الذي سجل 52 هدفاً في كل المسابقات الموسم الجاري، وصانع الألعاب البلجيكي دي بروين صاحب الـ10 أهداف و31 تمريرة حاسمة في كل المسابقات، كما يتصدر قائمة التمريرات الحاسمة في أبطال أوروبا.

وكان سيتي أزاح من طريقه أندية عريقة مثل بايرن ميونيخ في ربع النهائي، وحامل اللقب وملك المسابقة ريال مدريد من نصف النهائي، بينما أطاح إنتر في الربع ببنفيكا البرتغالي، ثم غريمه ميلان في نصف النهائي.

ولدى إنتر ميلان الأسلحة القادرة على إحداث المفاجأة، منهم نجم سيتي السابق، البوسني دزيكو، والبلجيكي لوكاكو الذي يتوقع أن يكون ضمن البدلاء، وأيضاً النجم الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بجانب المخضرم مخيتاريان.

استاد أتاتورك كان مسرحاً لنهائي إنجليزي - إيطالي سنة 2005، فاز فيه ليفربول على ميلان بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.