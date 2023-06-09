نهائي أبطال أوروبا: كل المعلومات عن سيتي وإنتر والملعب والقنوات الناقلة والجوائز وطاقم التحكيم

يصل موسم الكرة الأوروبية غدا إلى محطته الختامية، حيث الموعد مع البطولة الأشهر والأبرز، دوري أبطال أوروبا، وذلك حين يتواجه فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية على لقب "بطل أوروبا 2023"، على أرضية استاد أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول بتركيا. وستكون هذه أول مواجهة بين سيتي وإنتر ميلان أوروبيا، كما أنها الأولى التي تجمع بين مدرب "السيتيزنز" غوارديولا ومدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي.

ويسعى سيتي لتتويج موسم تاريخي بإحراز اللقب الأبرز الذي ظل يطارده لسنوات طويلة، وكان قريبا من تحقيقه سنة 2021 حين خسر في المباراة النهائية أمام تشلسي بنتيجة 1-0، بينما إنتر ميلان يريد تحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز باللقب في أعوام 1964 و1965 و2010.

ويحظى سيتي بالنسبة الأكبر من الترشيحات، بناء على المستوى الفني للاعبيه والجودة التي يمتلكها، خاصة وأن هداف المسابقة بـ12 هدفا يقود هجومه وهو هالاند الذي سجل 52 هدفا في كل المسابقات الموسم الجاري، ومهندس وصانع الألعاب البلجيكي دي بروين صاحب الـ10 أهداف و31 تمريرة حاسمة في كل المسابقات، كما أنه يتصدر قائمة التمريرات الحاسمة في أبطال أوروبا الموسم الجاري.

وكان سيتي قد أزاح من طريقه أندية عريقة مثل بايرن ميونيخ في ربع النهائي، وحامل اللقب وملك المسابقة ريال مدريد من نصف النهائي، بينما أطاح إنتر في الربع ببنفيكا البرتغالي، ثم غريمه ميلان في نصف النهائي. ولدى إنتر ميلان الأسلحة القادرة على إحداث المفاجأة اليوم، منهم نجم سيتي السابق، البوسني دزيكو، والبلجيكي لوكاكو الذي يتوقع أن يكون ضمن البدلاء، وأيضا النجم الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بجانب المخضرم والخبير المقدوني مخيتاريان.

وفي التقرير التالي نلقي الضوء على كل المعلومات المتعلقة بالمباراة النهائية لأبرز مسابقة كروية في أوروبا: