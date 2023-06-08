طفل يحرج زيدان.. والأسطورة يرد بأسلوب كوميدي

حضر الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان حدثاً خيرياً في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، والتف حوله الأطفال وأحدهم وجه له سؤالاً ذكياً سأله فيه عن خطته المقبلة وأي فريق سيدرب، فجاء رد مدرب ريال مدريد السابق بشكل كوميدي جداً.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بأن زيدان قال للطفل مبتسما: "في أي صحيفة تعمل؟.. لقد فاجأتني بهذا السؤال، بالنسبة لي، في الفترة الحالية، لا أخطط لشيء".

وكانت إدارة نادي باريس سان جيرمان قد تواصلت مع زيدان ليتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل خلفاً للفرنسي كريستوف غالتييه لكنه رفض مجددا بعدما كان قد رفض أيضاً المهمة في 2021.

وأوضحت الصحيفة أن 3 مدربين مرشحين لتدريب باريس سان جيرمان الموسم المقبل هم: الألماني جوليان ناغلسمان والإسبانيين لويس إنريكي وتشابي ألونسو.