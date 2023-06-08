بنزيمة ورونالدو يفتحان الباب لانضمام 14 نجماً عالمياً إلى الدوري السعودي

كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية أن كثيراً من نجوم الكرة العالمية - الذين ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية - باتوا مرشحين بقوة للانتقال إلى الدوري السعودي، والالتحاق بنجمين عالميين كبيرين، هما: البرتغالي رونالدو الذي يلعب لنادي النصر منذ يناير الماضي، والفرنسي كريم بنزيمة الذي تعاقد مع نادي الاتحاد السعودي قبل يومين.

وكان بنزيمة ورونالدو، بحسب وسائل الإعلام العالمية، وقّعا على عقدين براتب سنوي قياسي، وقالت الصحيفة إنه «في حدود 200 مليون دولار سنوياً لكل لاعب، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ التعاقدات الكروية، ما يفتح الباب أمام إنفاق قياسي لجلب نجوم جدد»، وأوضحت أن «عددهم مرشح ليصل إلى 14 لاعباً، على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المرشح انتقاله إلى الهلال السعودي مقابل مبلغ قياسي أيضاً، على الرغم من ارتباطه أيضاً بفريق إنترميامي الأميركي، بعد إعلان رحيله عن ناديه الفرنسي باريس سان جرمان».

في المقابل، هناك حديث عن عروض تم تقديمها فعلاً، بحسب الصحيفة، من نادي الهلال إلى كل من الإسبانيين: جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، وكذلك الإيطالي ماركو فيراتي، وأيضاً النجم الأرجنتيني دي ماريا الذي انفصل، أخيراً، عن ناديه يوفنتوس، بجانب حارس فرنسا الشهير وتوتنهام هوغو لوريس، وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، والكرواتي لوكا مودريتش، والإسباني سيرجيو راموس، ونجم مان سيتي، الألماني إلكاي غوندوغان، وكذلك الفرنسي كانتي الذي أكمل الفحوصات الطبية مع نادي الاتحاد، والغابوني بيير أوباميانغ، والعاجي ويلفريد زاها، والإسباني إيغو أسباس. وبينما سيتم توزيع، بحسب الصحيفة، معظم هؤلاء النجوم على أبرز أندية الدوري السعودي، مثل: الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب، قد تحظى أندية أخرى ببعض الأسماء، مثل ربط نادي الفتح بويلفريد زاها.

• ميسي ومودريتش ودي ماريا وبوسكيتس وألبا وغوندوغان وأوباميانغ بين النجوم المتوقع انتقالهم إلى أندية سعودية.