البرتغالي جيزوس أبرز المرشحين لتدريب المنتخب السعودي

بات اسم البرتغالي جورج جيزوس ضمن لائحة مدرّبين درسها الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعيين خلف للفرنسي هيرفيه رونار المنتقل للاشراف على منتخب سيدات فرنسا، بحسب ما قال مصدر مطلع لوكالة (فرانس برس). وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "درس الاتحاد السعودي ملفات عدة مدربين بينهم جيزوس، وقد يتم التعاقد معه بعد انهاء مهمته" مع فنربهتشه التركي الذي يخوض نهائي الكأس المحلية ضد اسطنبول باشاك شهير الأحد المقبل في إزمير.

وأضاف المصدر "لم يوقع الاتحاد السعودي حتى الآن مع أي مدرّب للاشراف على المنتخب الأوّل". ويملك جيزوس تجربة سابقة في الكرة السعودية عندما قاد نادي الهلال في موسم 2019. وكانت لجيزوس بداية إيجابية سريعة مع الهلال، ورفع الكأس السوبر المحلية على حساب الاتحاد في مباراته الرسمية الأولى، وبلغ ربع نهائي كأس الملك وبطولة الأندية العربية، وصدارة الدوري المحلي. وخاض 26 مباراة في مختلف المسابقات، ففاز في 20 منها وخسر مرتين فقط.

وكان هذا السجل ليضمن له مستقبلا بعيد المدى مع الهلال، لكن الطرفين افترقا أواخر يناير 2019 بعد نحو ستة أشهر فقط على رأس الإدارة الفنية. تفاوتت أسباب الرحيل، بين جيزوس الذي أكد أنه لم يكن يرغب في ربط مستقبله بالنادي، وتأكيد إدارة الأخير أنها تريد مدرباً يقودها الى هدف غالٍ طال انتظاره: لقب دوري أبطال آسيا الذي عاد الهلال وأحرزه مرتين في 2019 و2021.

ويملك ابن الثامنة والستين تاريخاً حافلاً في البرتغال، حيث قاد بنفيكا إلى لقب الدوري ثلاث مرات بين 2010 و2015 ووصافة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مرتين في 2013 و2014. كما قاد فلامنغو إلى لقب الدوري البرازيلي في 2019 وكأس ليبرتادوريس في العام عينه ووصافة مونديال الأندية. وبحال تدريبه منتخب "الصقور الخضر"، سيكون المنتخب الأول يشرف عليه إبن مدينة أمادورا البرتغالية. وكان رونار قدّم في نهاية مارس الماضي استقالته لتدريب منتخب سيدات فرنسا خلفاً لكورين دياكر. وتولى رونار قيادة المنتخب السعودي في 2019 وقاده لكأس العالم 2022 حيث حقق فوزاً افتتاحياً تاريخياً على الأرجنتين التي أحرزت اللقب لاحقاً، قبل أن يودّع من دور المجموعات.