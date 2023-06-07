الإنجليزي بلينغهام إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة "أس" أن نادي ريال مدريد أنهى بالفعل صفقة ضم النجم الانجليزي بلينغهام، قادما من نادي دورتموند الألماني. وتوصل الناديان اليوم إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال اللاعب مقابل صفقة قياسية تبلغ 100 مليون يورو، حيث أشارت وسائل إعلام عديدة أن العقد سيمتد حتى العام 2029، على أن يلتحق اللاعب بريال مدريد فور انتهاء مشواره الدولي المقبل مع منتخب بلاده.