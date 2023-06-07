التونسي عبادة يدعم "سلة الجيش" في الدوري السوري والكأس

أعلن نادي الجيش السوري، تعاقده رسمياً مع الدولي التونسي عمر عبادة، لتدعيم صفوف الفريق في المراحل الختامية من بطولة الدوري الممتاز "فاينال فور"، ومسابقة كأس رئيس الجمهورية.

ويشغل التونسي عمر عبادة (189 سنتيمتراً) مركز صانع الألعاب، بعد أن بدأ مسيرته الاحترافية عام 2010 في تونس، كما لعب في الدوريات الفرنسية والمصرية والسعودية، كما وقع اختيار الاتحاد الدولي لكرة السلة على التونسي عبادة ضمن قائمة أكثر لاعب إفريقي تسجيلاً للنقاط في تصفيات كأس العالم الخاصة بالمنطقة الإفريقية بين 2017 وحتى 2023، بمجموع 256 نقطة.