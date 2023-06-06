رسمياً.. بنزيمة يصل الدوري السعودي ويوجه كلمة بالعربية لجمهور ناديه الجديد (فيديو)

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسمياً مع الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد حتى عام 2026 وسط أفراح عارمة لجماهير "النمور" التي تفاعلت مع قدوم اللاعب وإعلانه لاعباً في صفوف فريقها.

ونشر اتحاد جدة -بطل الدوري السعودي في الموسم الحالي- مقطع فيديو لبنزيمة (36 سنة) على حساب النادي الرسمي في "تويتر" استعرض خلاله ما قدمه بنزيمة في مباراته الأخيرة مع ريال مدريد ثم استلامه قميصه الجديد الذي يحمل اللونين الأصفر والأسود مكتوب عليه 2026 وهو العام الذي سيستمر فيه بنزيمة اتحادياً، وقال بنزيمة في نهاية الفيديو: "أنا متحمس أشوفكم في جدة".

ولم يذكر نادي اتحاد جدة تفاصيل عن الصفقة الكبيرة إلا أن صحف أوروبية وسعودية أكدت خلال الفترة الماضية أن بنزيمة سيحصل على 200 مليون يورو في الموسم.