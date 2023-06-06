قبل أيام من نهائي أبطال أوروبا.. ووكر يغيب عن تدريبات مانشستر سيتي

غاب كايل ووكر عن حصة التدريب المفتوح لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجرى استبدال المدافع الدولي ووكر في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها سيتي على مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك جميع لاعبي مانشستر سيتي في التدريبات استعدادا للموقعة الأوروبية أمام إنتر ميلان في اسطنبول.

وقال الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أن ووكر غاب عن التدريبات لتجنب تفاقم مشكلته في الظهر.

وقال غوارديولا: "لديه مشكلة بسيطة في ظهره... لم تكن حالته جيدة بالأمس، اليوم تحسن بعض الشيء، لكننا لم نرغب في المجازفة ، سنرى حالته خلال الأيام القادمة".

ويطمح سيتي في الفوز بلقب البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن خسر المباراة النهائية لها قبل عامين أمام مواطنه تشيلسي.

وأشار غوارديولا "في غضون يومين سنسافر إلى اسطنبول، إنه حلم".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن جوارديولا قوله "قبل عامين كنا هنا، لكن في ظروف مختلفة، الأمر يتعلق بما يتوجب عليك فعله في غضون 95 دقيقة ، أن تكون أفضل من الخصم، في مباراة مثل هذه، عليك أن تكون أفضل".