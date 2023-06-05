الوداد المغربي يُصعب لقب دوري أبطال إفريقيا على الأهلي المصري

حقق فريق الأهلي المصري فوزاً هاماً على الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقان في استاد القاهرة الدولي، ليقطع نصف الطريق نحو اللقب القاري، في انتظار الحسم في مباراة العودة في المغرب والتي ستكون حاسمة وصعبة بعد أن نجح الوداد في تعقيد المهمة على الأهلي بهدف في الدقائق الخمسة الأخيرة من المباراة.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق بيرسي تاو، في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع بالشوط الأول، وعزز الأهلي تقدمه بهدف ثاني عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 59، ومع ضغط وتقدم الأهلي المستمر في الشوط الثاني، نجح الوداد في تصعيب الأمور وإحراز هدف تقليل الفارق في الدقيقة 86 عن طريق سيف الدين بوهرة، وسط غفلة من مدافعي الأهلي المصري.

وبذلك يتأجل الحسم إلى مباراة العودة حيث يحتاج الفريق المغربي إلى الفوز بهدف دون مقابل في كازابلانكا، الأسبوع المقبل في حين يحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة من أجل العودة بلقب القارة من المغرب.