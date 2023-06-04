رئيس نادي الاتحاد السعودي سافر إلى مدريد لضم كريم بنزيمة في صفقة قياسية

ذكر تقرير سعودي اليوم الأحد أن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، سافر إلى مدريد لضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في "صفقة قياسية" لمدة موسمين.

وأعلن ريال مدريد اليوم الأحد الانفصال بالتراضي عن بنزيمة بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات، قبل أن يذكر حساب محطة الإخبارية السعودية على تويتر سفر الحائلي ونائبه أحمد كعكي إلى العاصمة الإسبانية "للتوقيع الرسمي مع بنزيمة في صفقة انتقال قياسية".

وأضاف التقرير أن الاتحاد توصل "لاتفاق رسمي" لضم بنزيمة بعقد لمدة موسمين، بينما لم يعلن نادي الاتحاد شيئا بعد.

وثارت تكهنات في الأيام الأخيرة عن مستقبل بنزيمة مع ريال مدريد وسط تقارير عن توصله لاتفاق للانتقال إلى الاتحاد.

وإذا انضم بنزيمة بالفعل، فإنه سيسير على خطى زميله السابق كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال، الذي ذهب إلى السعودية وانضم لنادي النصر مطلع العام الجاري في صفقة ضخمة.

ويأتي انتقال بنزيمة في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير عديدة أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سينتقل إلى الهلال خلال الأسبوع الجاري، بعد إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان.