اتحاد العاصمة الجزائري يعانق اللقب القاري الأول في تاريخه

سطّر اتحاد العاصمة الجزائري اسمه في السجلات الذهبية للمسابقات القارية، بعدما انتزع لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كأس الكونفدرالية) للمرة الأولى في تاريخه، رغم خسارته أمام يانغ أفريكانز التنزالي صفر-1 على ملعب "5 جويلية" في إياب الدور النهائي. وكان فريق "سوسطارة" قد عاد بانتصار ثمين 2-1 خارج أرضه في دار السلام في لقاء الذهاب، ليخطف اللقب بفارق المواجهات المباشرة إذ سجل هدفين في ملعب "يانغا".

وهذا اللقب القاري العاشر للأندية الجزائرية في 16 نهائي تاريخياً، والأول في المسابقة الثانية من حيث الأهمية بعد دوي الأبطال، منذ اعتماد نظامها الحالي عام 2004. وهو اللقب الأول للفريق العاصمي في ثاني نهائي يخوضه في تاريخه بعد الأول في دوري الأبطال 2015 حين حل وصيفاً لمازيمبي الكونغولي الديموقراطي.

وللموسم السادس توالياً، سيبقى اللقب في خزائن الفرق العربية، إذ هيمنت أندية دول شمال إفريقيا ولا سيما المغربية على اللقب في المواسم الخمسة الماضية حيث توج الرجاء الرياضي المغربي مرتين (2018 و2021) ومواطنه نهضة بركان مرتين أيضاً (2020 و2022) والزمالك المصري مرة (2019)، بينما كان آخر فريق من خارج منطقة الشمال هو مازيمبي الكونغولي الديموقراطي (2016 و2017).