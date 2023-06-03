أسينسيو يرحل رسميا عن ريال مدريد.. ويبدأ مشوارا جديدا مع سان جرمان

أعلن نادي ريال مدريد في بيان صحافي رسمي اليوم عن أن نجمه الإسباني ماركو أسينسيو (27 سنة) سيرحل عن النادي رسميا بنهاية الموسم الجاري، بعد فشل المفاوضات بين الجانبين لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري. وقدم النادي شكره إلى أسينسيو للفترة الطويلة والمميزة التي أمضاها مع الفريق. في جانب آخر، كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أن أسينسيو اتفق على اللعب لباريس سان جرمان في صفقة انتقال حر، على أن يكون العقد ممتدا لأربع سنوات مقبلة، مقابل راتب كبير لم يتم الكشف عن تفاصيله.

ولعب أسينسيو مع ريال مدريد لفترة طويلة منذ الانتقال إليه من فريق مايوركا الإسباني، شهت مشاركته في 285 مباراة وسجل 61 هدفا، بينما أحرز العديد من الألقاب، كان أبرزها 3 ألقاب في دوري الأبطال، آخرها العام الماضي.