النجم الفرنسي السابق كانتونا يخوض غمار الغناء بعد التمثيل

اشتهر نجم كرة القدم الفرنسي السابق إريك كانتونا بتحقيق الأمجاد في الملاعب الخضراء، وبعد فترة من اعتزاله اللعب، تحول إلى التمثيل، ثم أخيراً بخوضه مجال الموسيقى أيضاً، حيث أصدر، أمس، أغنية تسبق جولة حفلات في الخريف، وألبوماً سنة 2024. كانتونا (57 عاماً)، الذي كان يُلقّب بـ«ذي كينغ» (الملك) عندما كان في ذروة تألقه مع مان يونايتد الإنجليزي (1992-1997)، يؤدي بالإنجليزية أغنية (The friends we lost)، التي باتت متوافرة على كل المنصات الموسيقية. وسيؤدي كانتونا حفلات موسيقية في الخريف المقبل، تحت عنوان «كانتونا يغني إريك».

وتبدأ الجولة منطقياً في مدينة مانشستر التي أصبح فيها أحد أهم لاعبي كرة القدم. ولايزال مشجعو مان يونايتد إلى اليوم يعتبرونه بطلاً، ولم تتأثر هالته بركلة الـ«كونغ فو» التي وجهها لمشجع منافس في المدرجات في منتصف مباراة عام 1995، وأوقف مدة طويلة عن اللعب بسببها.

وأبرز تحوّل له بعد اعتزاله الكرة كان التمثيل السينمائي، ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها حتى الآن «لوكينغ فور إريك»، الذي يؤدي فيه شخصيته الخاصة، وهو من إخراج كن لوتش.