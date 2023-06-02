محمد صلاح يتفوق على ميسي في دوري أبطال أوروبا

أنصف استفتاء الجمهور النجم المصري محمد صلاح، بعد نهاية موسم أوروبي صعب لم ينجح فيه ليفربول في تحقيق أي شيء سوى احتلال المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوربي، إضافة إلى هزيمة ساحقة أمام ريال مدريد، ولكن الجمهور كان له رأياً أخر في استفتاء أفضل جناح أيمن في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المنتهي 2022-2023.

وتفوق الدولي المصري محمد صلاح على ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، في استفتاء أفضل جناح أيمن في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المنتهي 2022-2023 المقدم من شبكة "بي تي سبورت" ليصبح الفرعون الأفضل بمركزه في البطولة بالنسخة الأخيرة، بعدما سجل محمد صلاح 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي محتلا وصافة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ايرلينج هالاند، ليكون صلاح أفضل جناح هداف في المسابقة القارية في النسخة الماضية.

وحصل محمد صلاح في الاستفتاء الذي شارك فيه 5590 مشجعا على 35.6% من الأصوات بينما نال ليونيل ميسي 31.2% من المصوتين، فيما حصل رودريغو لاعب ريال مدريد على 28.2%، بينما جاء رابعاً جواو ماريو بواقع 5.1%.

وضمن محمد صلاح التواجد في فريق الموسم ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدما استطاع التفوق على البرغوث الأرجنتيني ليصبح أفضل جناح أيمن في أوروبا.

ومن جانب أخر أكدت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية تفوق صلاح حيث أنه يتواجد بالمركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين أصحاب معدل المساهمة التهديفية سواء تسجيل أو أسيست في الموسم الحالي بكل البطولات التي يشارك فيها لاعبو الدوري الإنجليزي.

وتصدر الدولي النرويجي إيرلينج هالاند صدارة القائمة بواقع 56 دقيقة لكل هدف أو أسيست يقوم به يليه محمد صلاح في المرتبة الثانية بواقع 93 دقيقة.

وجاءت قائمة أصحاب أفضل معدل تهديف في كل المسابقات الإنجليزية هذا الموسم كالتالى..

إيرلينج هالاند (مان سيتي): مساهمة تهديفية كل 65 دقيقة

محمد صلاح (ليفربول): مساهمة تهديفية كل 93 دقيقة

إيفان فيرجسون (برايتون): مساهمة تهديفية كل 97 دقيقة

كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد): مساهمة تهديفية كل 97 دقيقة

روبيرت فيرمينو (ليفربول): مساهمة تهديفية كل 97 دقيقة

كيفين دي بروين (مان سيتي): مساهمة تهديفية كل 99 دقيقة