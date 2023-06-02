تأكيد تولي الحكم مارتيشينياك قيادة نهائي أبطال أوروبا

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن سيمون مارتشينياك سيدير المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي تقام الأسبوع المقبل، وذلك بعد التحقيق في صلاته المزعومة بحركة اليمين المتطرف. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" أن مارتشينياك كان قيد التدقيق بعدما تحدث مؤخرا خلال حدث نظمه الزعيم اليمني المتطرف البولندي سوافومير مينتزن وكان دوره كحكم في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي المقرر إقامتها يوم 10 يونيو في إسطنبول مثار شك.

ولكن يويفا كان مقتنعا بأن مارتشينياك "كان مضللا بشكل كبير ولم يكن يعلم الطبيعة الحقيقية، وانتماءات الحدث الذي شارك به" وأشار الاتحاد الأوروبي أنه سيبقي على مارتشينياك (42 عاما) لإدارة المباراة. وذكر يويفا :"عقب بيان مارتشينياك، يقر يويفا باعتذار الحكم وتوضيحه".

وأضاف: "تواصل يويفا مع (نيفر أجاين)، وهي منظمة غير حكومية مرتبطة بشبكة (فاري) (كرة القدم ضد العنصرية في أوروبا)، والتي أثارت المخاوف الأولية بشأن مشاركة مارتيشينياك في الحدث". وأكد :"طالبوا بأن يظل مارتيشينياك حكما للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، مؤكدين أن استبعاده من إدارة اللقاء من شأنه أن يروج لمناهضة التمييز". وأكمل يويفا :" بناء على المعلومات المقدمة، يؤكد يويفا أن مارتيشينياك سيظل حكما للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023". وذكرت مجموعة "نيفر أجاين" المناهضة للعنصرية يويفا باستبعاد مارتيشينياك عقب الحدث الذي أقيم في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة كاتوفيتشي. وقال مارتيشينياك في بيان :" أود أعن أعبر عن خالص أسفي لمشاركتي، وأي أزمة أو ضرر تسببت فيه".