مدرب تشلسي الجديد يريد التخلص من 15 لاعباً.. بينهم نجم المغرب

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، بينها صحيفة "ميرور" أن المدير الفني الجديد لتشلسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يجهز لعملية تجديد كبيرة جدا في الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بهدف التخلص من 15 لاعبا دفعة واحدة.

وبعد موسم كارثي، أنفق فيه النادي أموالا طائلة تعدت 600 مليون يورو، وأنهاه في وسط ترتيب الدوري الانجليزي، دون الفوز بأي مركز للمشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بات على عاتق بوكيتينو إيجاد التوليفة المناسبة للموسم المقبل، حتى لا تتكرر مأساة الموسم المنصرم.

ويبدأ عقد بوكيتينو رسميا في الأول من يوليو المقبل، وعلى رأس هؤلاء اللاعبون بين من لديهم عقود دائمة، والمعارين، سيتم التخلص من البرتغالي جواو فيليكيس، ودينيس زكريا، إضافة إلى المغربي حكيم زياش، والغابوني أوباميانغ، وكذلك لاعبين مثل كريستيان بوليسيتش وإدوارد ميندي وكالوم أودي. ومعهم أيضا الاسباني سيزار أسبيكويلتا والسنغالي كوليبالي والفرنسي نغولو كانتي وكوفاسيتش وكالاغر وتشالوبا ولوفتس تشيك، ومنهم أيضا مايسون ماونت.

زياش في المقابل كان قريبا جديا من الانتقال إلى باريس جرمان الفرنسي في الانتقالات الشتوية، لولا تأخر تشلسي في الساعات الأخيرة قبل غلق الانتقالات من إرسال أوراقه في التوقيت المناسب، لتتوقف الصفقة، ويرجح بشكل كبير أن تتم خلال الصيف المقبل.