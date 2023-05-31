شباب الأهلي بمجموعة متوازنة في «سوبر غرب - آسيا» لكرة السلة

أفرزت قرعة نهائيات سوبر غرب - آسيا لكرة السلة، أول من أمس، عن استهلال صاحب الضيافة فريق شباب الأهلي، أولى مواجهاته بلقاء فريق «بي سي أستانا» بطل الدوري الكازاخستاني، في افتتاح دوري مجموعات البطولة المقامة في دبي، خلال الفترة من التاسع إلى 17 يونيو المقبل، المؤهلة لبطلها والوصيف إلى نهائيات الأندية الآسيوية الأبطال 2023.

وحلّ شباب الأهلي في المجموعة الثانية بجوار: الكويت الكويتي وأستانا الكازاخستاني وغورغان الإيراني، فيما ضمّت المجموعة الأولى: الرياضي اللبناني ومواطنه فريق بيروت والمنامة البحريني وتشينال هينس بطل الدوري الهندي.

وتطمح الفرق الثمانية في دبي، إنهاء دوري المجموعات بالمركزين الأول والثاني، المؤهلين حصراً عن كلتا المجموعتين إلى المربع الذهبي الذي يقام في 16 من الشهر المقبل، ويُمنح الفائزان بطاقة العبور لنهائي البطولة، بجانب الحصول على بطاقتي التأهل عن (غرب آسيا) إلى نهائيات الأندية الآسيوية الأبطال.

وتمثل مواجهة شباب الأهلي، المتوّج هذا الموسم بلقب الدوري للمرة 14 بتاريخه، مهمة صعبة أمام «بي سي أستانا» أحد الفرق التي سجلت نجاحاً كبيراً في فترة زمنية قصيرة في بلادها، بعد أن توّج بلقب الدوري الكازاخستاني في 11 مناسبة على مدار 12 عاماً الماضية، كما سبق لـ«بي سي أستانا» النجاح على المستوى الدولي شأنه شأن شباب الأهلي، بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة الأندية الآسيوية في نسخة 2017، بعد عام على إحراز «فرسان دبي» برونزية نسخة 2016.

وأكد المدرب المساعد لفريق شباب الأهلي، سعيد عتيق، أن نتائج قرعة البطولة جاءت متوازنة من حيث قوة الفرق الثمانية المنافسة على لقب النسخة الأولى من دوري (سوبر غرب - آسيا)، وقال عتيق لـ«الإمارات اليوم»: «القرعة جاءت منصفة للفرق الثمانية، التي تخوض البطولة في دبي، وشباب الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لخوض المباريات التي يستهلها بلقاء بطل كازاخستان».

وأوضح: «جميع الفرق تملك حظوظاً متساوية في المنافسة على بطاقتي التأهل عن كلتا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي، وعلينا التركيز في كل مباراة على حدة، للحفاظ على آمالنا، سواء حين نواجه الفرق التي نلتقيها للمرة الأولى ممثلة في بطل كازاخستان، وغورغان الإيراني، أو حين نلتقي الكويت الكويتي الذي خضنا معه مواجهات ذهاب وإياب المنطقة الخليجية».

وأضاف: «يعمل الجهازان الإداري والفني في شباب الأهلي، خلال الأيام القليلة المقبلة، على تدعيم صفوف الفريق بمحترف من طراز رفيع يحلّ بديلاً للاعبنا الأميركي نيكولاس مينراث، الذي اضطر للمغادرة إلى بلده لظروف قاهرة، ولن يوجد مع الفريق في بطولة دبي».

يذكر أن نظام بطولة (سوبر غرب - آسيا) قضى بانضمام مباشر لبطلي الهند وكازاخستان إلى المرحلة النهائية (فاينال 8)، مقارنة بخوض بقية فرق المنطقة لمرحلتين أولى وثانية عن المنطقتين الخليجية وغرب آسيا، استهلت في نوفمبر من العام الماضي، وأسفرت نتائجها عن تحديد هوية الفرق الستة المتأهلة إلى دبي، وذلك بعد أن نجح الكويت الكويتي منتصف الشهر الجاري في حسم لقب بطل المنطقة الخليجية على حساب المنامة البحريني الوصيف، وليرافقهما إلى المرحلة النهائية فريق شباب الأهلي الذي نجح بدوره في التاسع من مايو الجاري في انتزاع البطاقة الثالثة والأخيرة عن منطقته إلى المرحلة النهائية بفوزه على الهلال السعودي بنتيجة (88-76) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

بدوره، حجز الرياضي اللبناني مقعده في (فاينال 8) بانتزاعه لقب بطل منطقة غرب آسيا على حساب غورغان الإيراني، وليضمن بيروت اللبناني مقعده باحتلاله المركز الثالث عقب فوزه في الـ10 من مايو الجاري على زوبهان الإيراني بواقع (93-75).

وكان الكويت الكويتي قد توّج في 15 مايو الجاري بلقب بطل المنطقة الخليجية عقب تجديد فوزه على المنامة البحريني بنتيجة (95-85)، وجاء بعد أسبوع من فوز الفريق الكويتي في موقعة الذهاب بواقع (79-77)، فيما حصد الرياضي اللبناني في 17 من هذا الشهر لقب بطل منطقة (غرب آسيا) بتسجيل انتصاره الثاني على غروغان الإيراني بواقع (114-100)، بعد أن فاز الرياضي ذهاباً في الـ10 من مايو الجاري بنتيجة (87-79).

المجموعة الأولى

الرياضي اللبناني

بيروت اللبناني

المنامة البحريني

تشينال هينس الهندي

المجموعة الثانية

شباب الأهلي

الكويت الكويتي

أستانا الكازاخستاني

غورغان الإيراني