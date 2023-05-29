تصرف غريب من نيمار يثير غضب جماهير باريس سان جيرمان

أثار البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان جدلاً واسعاً في أوساط جماهير "حديقة الأمراء" خلال مباراة تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي السبت أمام ستراسبورغ.

وغاب نيمار (31 سنة) عن التتويج واحتفالات زملائه في وقت حضر كل اللاعبين المصابين لفترات طويلة لمساندة باقي زملائهم من مدرجات ملعب ستراسبورغ في المباراة التي انتهت (1-1).

ودافع كريستوف جالتيه مدرب باريس سان جيرمان عن نيمار بقوله إن اللاعب غاب بسبب مشاكل في التنقل، بيد أن الامر لم يكن كذلك إذ تواجد نيمار خلال التوقيت نفسه في موناكو لحضور سباق "فورمولا 1".

وقالت شبكة "آر إم سي" سبورتس الفرنسية: "كيف واجه نيمار مشكلة في التنقل داخل مدينة فرنسية، وسافر خارج الحدود لإمارة موناكو بعد ساعات قليلة؟".

وينتهي عقد نيمار مع باريس في صيف 2027، ويتوقع رحيله عن النادي خلال الانتقالات الصيفية خصوصاً أن جماهير سان جيرمان تطالب برحيله عن النادي لكونه لم يقدم المنتظر منه في النادي.