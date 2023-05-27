نادٍ هولندي يحظر 43 مشجعاً من دخول ملعبه

أصدر نادي ألكمار الهولندي لكرة القدم قراراً بحظر 43 مشجعاً من دخول ملعبه بعد مهاجمة جماهير وست هام يونايتد الإنجليزي في إياب نصف نهائي مسابقة كونفرنس ليغ في 18 مايو في هولندا.

وقال النادي في بيان: «أصدر ألكمار 43 حظراً للدخول إلى الملعب رداً على أحداث الشغب التي حدثت الأسبوع الماضي. هذا يتعلق بأشخاص تورطوا في سوء السلوك الذي أحاط بالدور قبل النهائي الأوروبي في ألكمار».

وأكد النادي أن تحقيقاً جنائياً من قبل السلطات الهولندية لايزال مستمراً. وكانت الشرطة الهولندية قد ألقت القبض على 14 شخصاً في أعقاب هذا الحادث.

واندلعت أعمال الشغب بعد هدف الإسباني بابلو فورنالس في الوقت بدل الضائع والذي منح وست هام الفوز 1-صفر، وبالتالي التأهل لأول نهائي أوروبي له منذ 47 عاماً.

وحاول مشجعون مقنعون لألكمار بعد ذلك اقتحام المنطقة المخصصة لأقارب اللاعبين والجهاز الفني لوست هام بعد فترة وجيزة من صافرة النهاية.